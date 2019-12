Segja Arteta búinn að semja við Arsenal

Bandaríska fréttastofan ESPN segir Mikel Arteta hafa samþykkt samning um að gerast nýr knattspyrnustjóri Arsenal.



Arteta á að hafa samþykkt þriggja og hálfs árs samning eftir heimildum ESPN og mun Arsenal kynna hann sem nýjan stjóra á morgun, fimmtudag, eða á föstudag.

