Harry Kewell um leik Liverpool: Sá mikinn mun á varnarleiknum í fjarveru Van Dijk

Þeir sem tala um Liverpool liðið fyrir og eftir komu Hollendingsins Virgil van Dijk fengu smá bensín fyrir sinn málflutning í gær þegar Liverpool marði sigur á Monterrey frá Mexíkó í undanúrslitaleik heimsmeistarakeppni félagsliða.



Varnarleikur Liverpool var vandamál fyrir komu Virgil van Dijk en með hann innanborðs hefur liðið unnið Meistaradeildina og er nú með tíu stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Breska ríkisútvarpið fékk Harry Kewell, fyrrum leikmann Liverpool, til að fara yfir frammistöðu Liverpool liðsins í gær.



Jürgen Klopp byrjaði með þá Roberto Firmino, Sadio Mane og Trent Alexander-Arnold á bekknum og Virgil van Dijk var ekki í hóp.



Virgil van Dijk hefur verið hvíldur í leikjum í enska deildabikarnum en hefur annars spilað alla leiki á leiktíðinni. Hann er að glíma við veikindi og missti því af leiknum við Monterrey. Harry Kewell er sannfærður um að Liverpool verði heimsmeistari félagsliða svo framarlega sem Virgil van Dijk sé leikfær í úrslitaleiknum.



Liverpool vörnin var óvenjuleg þar sem fyrirliðinn Jordan Henderson spilaði sem miðvörður. Það vantaði líka Dejan Lovren og Joel Matip sem eru báðir meiddir.





„Þegar ég horfði á Liverpool spila þá sé ég Virgil stanslaust vera að tala við alla í kringum sig. Hann er alltaf að tala við bakverðina og mennina sem spila fyrir framan hann,“ sagði Harry Kewell.



„Fólk talar um að hann sé frábær varnarmaður af því að hann spilar boltanum vel úr vörninni og er öruggur með boltann en verkefni varnarmanns er fyrst og fremst að verjast. Í tilfelli Van Dijk þá snýst hans hlutverk líka um að skipuleggja Liverpool vörnina,“ sagði Kewell.



„Það var það sem Liverpool liðið saknaði mest á móti Monterrey. Það hefur enginn í liðinu sömu yfirsýn og hann eða er eins öflugur að koma auga á hættuna. Þeir þurfa að fá Van Dijk til baka fyrir úrslitaleikinn. Ef hann er leikfær þá verður miklu meiri ró yfir liðinu,“ sagði Kewell.





