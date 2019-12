Minamino staðfestur sem nýr leikmaður Liverpool

Japaninn Takumi Minamino verður leikmaður Liverpool þegar félagsskiptaglugginn opnar á Nýársdag en þetta var endanlega gulltryggt eftir að leikmaðurinn stóðst læknisskoðun.



Telegraph segir að Minamino hafi bæði staðist umrædda læknisskoðun og jafnframt gengið frá samningi sínum við Liverpool.



Minamino mun gera fjögurra og hálfs árs samning eða samning fram á sumar 2024. Liverpool mun kaupa upp samning hans hjá Red Bull Salzburg og borgar því „bara“ 7,25 milljónir punda fyrir hann eða um 897 milljónir íslenskra króna.





We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1