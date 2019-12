Klopp um nýja manninn: Hugrakkur með boltann, hugrakkur án boltans

Jürgen Klopp er himinlifandi með að vera að fá japanskan liðstyrk í janúar en Liverpool hefur gengið frá því að Takumi Minamino verði leikmaður félagsins frá og með 1. janúar.



Takumi Minamino hefur verið frábær með Red Bull Salzburg ekki síst í fyrri leiknum á móti Liverpool í Meistaradeildinni sem fór fram á Anfield.



Jürgen Klopp og aðstoðarmenn hans hjá Liverpol voru reyndar búnir að vera fylgjast með Minamino í mun lengri tíma og voru fljótir til að nýta sér það að geta nú keypt upp samning hans við Red Bull Salzburg.





"He is brave with the ball but also brave without the ball - a proper team player."



Liverpool boss Jurgen Klopp says his new signing Takumi Minamino is a "very quick, very clever player."



