Firmino betri en De Bruyne, Hazard og Kane en enginn þeirra inn á topp tíu

Guardian heldur áfram að telja niður á hundrað manna lista sínum yfir bestu knattspyrnumenn heims í dag og nú er komið í ljós hverjir sitja í sætum 11 til 100.



Hetja Liverpool manna frá því á HM félagsliða í gær, Roberto Firmino, er í 11. sætinu og því hæstur af þeim sem hafa verið tilkynntir.



Roberto Firmino kom inn á sem varamaður á móti Monterrey og skaut Liverpool inn í úrslitaleikinn í uppbótatíma.





The 100 best male footballers in the world 2019: 100-11 https://t.co/WHndaPGut6