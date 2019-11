Taylor Swift sópaði að sér AMA verðlaunum

Bandaríska söngkonan Taylor Swift hlaut í gær viðurkenninguna tónlistarmaður áratugarins, á American Music Awards (AMA). Swift fór heim með sex verðlaun á hátíðinni í gær og sló þar með met Michael Jackson yfir flest AMA verðlaun. Söngkonan hefur nú hlotið alls 29 AMA verðlaun.



We're not crying, you're crying. Huge congratulations to @taylorswift13 for winning #AMAs Artist of the Year! pic.twitter.com/A0OnN7hFJm

— American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

Taylor Swift flytur þakkarræðu sína þegar hún hlaut þann heiður að vera valin tónlistamaður áratugarins. Mynd/Getty

Swift flutti nokkur lög á AMA verðlaunahátíðinni í gær, þar á meðal frá brot úr eldri lögum sínum en mikil óvissa hafði verið um það hvort hún gæti það. Tónlistarframleiðendurnir Scooter Braun og Scott Borchetta, sem eiga nú réttinn að lögum söngkonunnar á fyrri plötum hennar, meinuðu henni að flytja þau lög á þessari hátíð. Sem betur fer var málið leyst í tæka tíð.Taylor söng meðal annars lögin Lover, The Man, Love Story, I Knew You Were Trouble, Blanc Space og Shake It Off sem hún flutti í gær með söngkonunum Camila Cabello og Halsey. Fleiri af stærstu tónlistarstjörnum augnabliksins komu fram í gær og má þar nefna Lizzo, Selenu Gomez, Billie Eilish, Green Day, Christina Aguilera, Kesha og Shawn Mendes.

Shawn Mendes og Camila Cabello hlutu verðlaunin samstarf ársins fyrir lagið sitt Señorita. Söngkonan Halsey vann í gær sín fyrstu AMA verðlaun, fyrir lagið Without Me. Billie Eilish hlaut svo verðlaunin nýliði ársins.



CAN YOU BELIEVE IT Congrats @billieeilish on your much deserved #AMAs New Artist of the Year win! #BillieOnAMAs pic.twitter.com/75WQiKB9pO

— American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019

Toni Braxton kom fram og hélt upp á að 25 ár eru síðan hún söng fyrst á AMA verðlaununum. Braxton flutti lögin Breathe Again og Unbreak My Heart. Kvöldið endaði svo á því að Shania Twain söng á AMA sviðinu í fyrsta sinn í 16 ár. Hún flutti brot úr lögunum sínum You’re Still the One, Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much og Man! I Feel Like A Woman! og áhorfendur stóðu allir á fætur og virtust mjög ánægðir með endurkomu söngkonunnar.Eins og áður sagði stóð Taylor Swift uppi sem sigurvegari kvöldsins með sex verðlaun, þar á meðal tónlistarmaður ársins, tónlistarmaður aldarinnar, besta popp/rokk platan og besta myndbandið. BTS hlutu þrenn verðlaun, Khalid fékk líka þrenn, Billie Eilish fór heim með tvær verðlaunastyttur og Carrie Underwood tvær.Lista yfir alla vinningshafa AMA verðlaunanna má finna hér