Maðurinn sem Pink Floyd kveikti í er látinn

Bandaríski áhættuleikarinn Ronnie Rondell Jr. er látinn 88 ára að aldri.
Hann er hvað þekktastur fyrir að prýða goðsagnakennt plötuumslag bresku sveitarinnar Pink Floyd, Wish You Were Here. Jafnframt spannaði áhættuleikferill hans marga áratugi, frá lokum þess sjötta á síðustu öld til byrjunar þess fyrsta á þessari öld.
Á meðal kvikmynda sem Rondell kom fyrir í má minnast á Spartacus (1960), How the West Was Won (1963), Shenandoah (1965), Grand Prix (1966), Diamonds Are Forever (1971), Blazing Saddles (1974), The Karate Kid (1984), Commando (1985), Lethal Weapon (1987), The Hunt for Red October (1990), Thelma & Loise (1991), Batman & Robin (1997) og The Matrix Reloaded (2003).
Umrædd plata Pink Floyd kom út árið 1975 og hefur meðal annars að geyma alla hluta Shine on You Crazy Diamond og titillagið Wish You Were Here.
Á myndinni á umslaginu er Rondell eldslogandi meðan hann tekur í hönd annars áhættuleikara, Danny Rogers. Til þess að fanga umrædda ljósmynd þurfti að kveikja í Rondell.
Aubrey Powell tók umrædda ljósmynd. Hann greindi frá því í viðtali árið 2020 að Rondell hefði verið hálftregur til að láta tindra í sér. Hann mun hafa verið í jakkafötum og með hárkollu sem voru löðrandi í eldvarnarefnum, og hann sjálfur útataður í sérstöku brunavarnargeli.
Nokkrar tilraunir voru gerðar fyrir myndatökuna. Kveikt var í Rondell fimmtan sinnum. Fyrstu fjórtán þeirra gengu vel upp, en í þeirri fimmtándu kom vindhviða og Rondell fékk eld í andlitið. Fyrir vikið brann önnur augbrún hans og hluti yfirvaraskeggs hans.