Stuðningsmenn Everton með borða til heiðurs fórnarlamba Hillsborough: „Tvö félög, ein borg“

Stuðningsmenn Everton unnu sér inn mikla virðingu hjá nágrönnunum í Liverpool er þeir bláklæddu léku í Carabao-bikarnum gegn Sheffield Wednesday á þriðjudagskvöldið.



Stuðningsmennirnir voru með borða í stúkunni þar sem minnst var fórnarlambanna í Hillsborough slysinu en á borðanum var mynd af strák í Everton búning og öðrum í Liverpool búning.



„Tvö félög, ein borg,“ stóð á borðanum.





Great to see the positive comments on the banner taken to Hillsborough and displayed on behalf of all Evertonians.

A pity it wasn't placed as prominent as we had hoped but the message remains loud ...Two Clubs One City pic.twitter.com/eVpTjF7DRJ