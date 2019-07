Manchester United búið að ferðast 25 þúsund kílómetra á undirbúningstímabilinu

Leikmenn og starfsfólk Manchester United hefur ferðast heimshornanna á milli í undirbúningi sínum fyrir komandi leiktíð í ensku úrvalsdeildinni.



Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, og lærisveinar hans búa sig nú undir komandi leiktíð en undirbúningurinn hófst í Ástralíu þann 13. júlí með 2-0 sigri á Perth Glory.



Fjórum dögum síðar vann liðið 4-0 sigur á Leeds, einnig í Ástralíu, en þaðan lá leiðin til Singapore þar sem 1-0 sigur vannst á Inter Milan með marki Mason Greenwood.





Manchester United have travelled some distance on their pre-season tour...



Manchester Perth Singapore Shanghai Kristiansand



That's a grand total of 25,120 kilometres



