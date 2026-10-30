Grealish í agabanni hjá Everton Andri Broddason skrifar 30. október 2026 10:32 Vandræðahegðun Jack Grealish virðist enn vera að skemma fyrir honum. Vísir/Getty Jack Grealish var ekki með Everton þegar liðið vann Newcastle 3-1 í enska deildarbikarnum vegna brota á reglum félagsins. David Moyes þjálfari Everton tók fram að þetta væri ákvörðun félagsins en ekki ákvörðun hans. Samkvæmt BBC Sport hafi Grealish ekki mætt á æfingu og þess vegna verið að refsa honum. Moyes studdi þessa ákvörðun en vildi lítið gefa upp um stöðuna eftir leik gærkvöldsins. Grealish kom til Everton á síðasta tímabili að láni og byrjaði þar virkilega vel. Hann var valinn besti leikmaður ágústmánaðar í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og fyrripart tímabils skoraði hann tvö mörk og gaf sex stoðsendingar. Í janúar meiddist Grealish illa á fæti og gat hann ekki spilað meira á tímabilinu. Það var mikið högg fyrir leikmanninn sem var loks að ná sér almennilega á strik hjá nýju félagi. Grealish er nú á síðasta ári samnings síns við Manchester City en hann fór aftur til Everton að láni undir lok félagsskiptagluggans í sumar. Hann var nýbyrjaður að spila aftur og kom inn á fyrir Manchester City í Samfélagsskildinum þar sem liðið tapaði 3-0 gegn Arsenal. Grealish virtist hafa fundið sig aftur hjá Everton en eftir meiðslin í byrjun árs virðist hann hafa týnt sér aftur. David Moyes vildi ekki gefa upp hvort að Grealish yrði með Everton þegar liðið spilar aftur gegn Newcastle nema nú í ensku úrvalsdeildinni á mánudaginn. Enski boltinn Fótbolti Everton FC Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti Emil Atlason á leið í Fram Íslenski boltinn Missti af leik með KR vegna herskyldu Körfubolti „Jóla-Paul er á leiðinni og einhver verður rotaður“ Sport „Magnús er þjálfari Aftureldingar og verður það áfram“ Íslenski boltinn „Mourinho er eins og Simpsons-þátturinn“ Sport Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Fótbolti Fleiri fréttir Grealish í agabanni hjá Everton Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað „Enski boltinn er annar heimur“ „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Verða án Sesko fram í janúar „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Sjá meira