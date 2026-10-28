Liverpool áfram eftir vítakeppni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2026 22:17 Leikmenn Liverpool fylgjast með vítakeppninni í kvöld. AP/Jon Super Liverpool komst í kvöld áfram í átta liða úrslit enska deildabikarsins eftir sigur á Chelsea á Anfield. Liverpool þurfti vítakeppni og bráðabana í henni til þess að tryggja sér sigur. Liverpool vann vítakeppnina á endanum 6-5 eftir að Chelsea-miðvörðurinn Wesley Fofana skaut yfir úr síðustu spyrnunni. Þetta var ekki gott kvöld fyrir Fofana sem hafði einnig gefið Liverpool vítaspyrnu á silfurfati í venjulegum leiktíma eftir að hafa slegið til boltans eftir hornspyrnu. Konstantinos Tsimikas fékk tækifæri til að tryggja Liverpool sigur í níundu spyrnu vítakeppninnar en skaut yfir. Giorgi Mamardashvili markvörður Liverpool varði svo víti frá Emanuel Emegha í bráðabananum þegar Emegha gat skotið Chelsea áfram. Vítaspyrnur voru þær einu sem skiluðu mörkum í kvöld því bæði mörkin komu úr vítaspyrnum með þriggja mínútna millibili undir lok fyrri hálfleiks. Morgan Rogers kom Chelsea fyrst yfir úr víti á 40. mínútu en Cody Gakpo jafnaði metin á 43. mínútu. Leikurinn var samt fjörugur og bauð upp á fullt af færum. Liverpool var betra liðið og ógnaði meira en Chelsea var alltaf hættulegt. Þegar leið á leikinn virtist það verða tímaspursmál hvenær sigurmark Liverpool dytti inn en Chelsea-menn héldu út og fengu síðan tækifæri til að vinna vítakeppnina. Það tókst ekki og fyrsta heimsókn Xabi Alonso á sinn gamla heimavöll sem knattspyrnustjóri Chelsea endaði því með svekkjandi tapi. Enski boltinn Fótbolti Liverpool FC Chelsea FC