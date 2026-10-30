„Enski boltinn er annar heimur“

Það hefur gengið frábærlega hjá Andra Lucasi Guðjohnsen hjá Blackburn og þó svo hann eigi sér stóra drauma er hann ekkert að drífa sig frá félaginu enda gengur vel þar.
„Núna líður mér vel hjá Blackburn. Er búinn að koma mér vel fyrir. Auðvitað vill maður komast sem lengst. Þó svo Championship deildin sé sterk þá er alltaf hægt að taka næsta skref,“ segir Andri Lucas við íþróttadeild.
„Allur minn fókus þetta tímabilið er á Blackburn og að koma okkur í „playoff“ sæti. Ef við spilum svona er það góður möguleiki. Þá gæti ég farið upp með Blackburn en það á mikið vatn eftir að renna til sjávar og þetta verður allt að koma í ljós. En mér líður vel hérna og stuðningsmennirnir eru frábærir.
„Það er erfitt að vilja fara eitthvað þegar manni líður svona vel. Það er ekkert endilega það sem fótboltamenn gera. Auðvitað væri geggjað að spila fyrir Blackburn í ensku úrvalsdeildinni. Það væri gaman að taka þátt í því.“
Allir ungir menn sem komast í atvinnumennsku eiga sér stóra drauma. Andri Lucas er engin undantekning frá því.
„Draumurinn er að spila í ensku úrvalsdeildinni og komast á stórmót með landsliðinu. Sérstaklega eftir að hafa spilað hérna á Englandi og upplifa hvað fótboltinn þýðir fyrir fólki hérna. Fótboltinn er hluti af menningunni á Englandi. Mér finnst erfitt núna að hugsa um að spila einhvers staðar annars staðar,“ segir Andri Lucas ákveðinn en hann er alinn upp að stórum hluta á Spáni en Spánn heillar ekki jafn mikið og enski boltinn.
„Spánn togar alveg. Ég tala auðvitað tungumálið, þekki landið vel og á enn vini á Spáni. Það er bara eitthvað við England og eftir að hafa kynnst öllu hérna. Enski boltinn er bara annar heimur finnst mér. Það er nú þegar draumur að vera hluti af honum áfram og erfitt að fara eitthvert annað.“