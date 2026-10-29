Verða án Sesko fram í janúar Andri Broddason skrifar 29. október 2026 09:30 Benjamin Sesko spilaði gríðarlega vel eftir að Michael Carrick tók við Manchester United en mun ekki geta spilað fyrr en í janúar. Getty/Richard Sellers Það virðast ekki margar góðar fréttir berast úr herbúðum Manchester United þessa stundina en nóg virðist vera af slæmum fréttum. Nú bárust fregnir að Benjamin Sesko, framherji liðsins, væri frá vegna meiðsla þangað til í janúar. Meiðsli í sköflungnum hafa angrað Sesko síðan á síðasta tímabili en svo virðist sem hann hafi átt erfitt með að jafna sig almennilega á þeim meiðslum. Samkvæmt The Athletic hefur læknateymi Manchester United sagt að ef Sesko eigi að ná fullum bata þurfi hann að hvíla þangað til í janúar. Síðasti leikur sem Sesko spilaði var 16. september þegar Manchester United mætti Brighton í enska deildarbikarnum. Meiðslin eru frá síðasta tímabili en þau versnuðu í leik gegn Liverpool þegar Sesko datt á auglýsingaskilti eftir samstuð við Ibrahim Konate, leikmann Liverpool. Þetta er óvanalegt fyrir Sesko þar sem hann hafði verið nánast laus við meiðsli allan sinn feril áður en hann kom til Manchester United. Hann hefur nú verið meira meiddur síðan hann kom til Manchester United en öll sex árin sem hann hefur verið atvinnumaður fyrir það. Sesko er þó að gera allt sem hann getur til að huga að heilsunni þar sem hann fer daglega í jóga og gerir allar þær æfingar sem hann getur án þess að hafa áhrif á sköflunginn. Enski boltinn Fótbolti Manchester United Mest lesið „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Enski boltinn Snýr aftur til keppni eftir saurslysið Sport Engin uppalin spilaði með Fram Íslenski boltinn Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Enski boltinn Hengja upp treyju lágvaxnasta leikmannsins í sögu NBA Körfubolti Liverpool áfram eftir vítakeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Verða án Sesko fram í janúar „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Sjá meira