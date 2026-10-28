Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2026 23:31 Kai Rooney gefur táknrænt merki um mörkin fjögur sem hann skoraði í leiknum og auðvitað fékk hann að eiga boltann líka. @ManUtd Kai Rooney skoraði fjögur mörk þegar átján ára lið Manchester United burstaði Burnley 6-0 og hefur augljóslega erft fullt af hæfileikum frá föður sínum Wayne. Kai er sonur Wayne, markahæsta leikmanns í sögu United, og hann stal senunni þegar lið Darren Fletcher vann sannfærandi sigur í norðurdeild úrvalsdeildar U18 ára liða. Þessi 16 ára gamli leikmaður kom liðinu yfir á 22. mínútu þegar hann fylgdi eftir og skoraði eftir að skalli Jaume Camacho hafði hafnað í stönginni. ⚽️⚽️⚽️⚽️ https://t.co/BnftEZRmNd— Manchester United (@ManUtd) October 27, 2026 Táningurinn tvöfaldaði markafjölda sinn úr vítaspyrnu skömmu eftir hálfleik, eftir að Dylan Morison, fyrirliði Burnley, hafði brotið á honum. Hann fullkomnaði þrennuna á 63. mínútu með skalla eftir hornspyrnu Jay McEvoy og bætti svo við fjórða markinu aðeins þremur mínútum síðar með föstu skoti innan úr vítateignum. Camacho og varamaðurinn Noah Ajayi bættu við mörkum undir lokin og innsigluðu stórsigurinn, sem kom United í annað sæti deildarinnar með sex sigra í fyrstu átta deildarleikjunum. Kai Rooney er elstur fjögurra sona Wayne og Coleen Rooney og gekk til liðs við akademíu United í desember 2020, þá 11 ára gamall, og á þessu tímabili lék hann sinn fyrsta leik með U21 árs liðinu. Nokkrir leikmenn U18 ára liðs United hafa nýlega leikið sinn fyrsta leik með aðalliðinu, þar á meðal Chido Obi, Harry Amass og Shea Lacey. Kai Rooney opens the scoring at Burnley for our #MUAcademy U18s 💪 Watch live coverage on MUTV ⤵️ https://t.co/KFr8B2hWNY— Manchester United (@ManUtd) October 27, 2026 Enska augnablikið Manchester United Mest lesið Liverpool áfram eftir vítakeppni Enski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Tré felld vegna Þjóðarhallar Sport Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Sjá meira