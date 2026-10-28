Enski boltinn

„Ég vissi að Gomez myndi skora“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andoni Iraola fagnar hér markverðinum Giorgi Mamardashvili í leikslok en Georgíumaðurinn hélt Liverpool á lífi í vítakeppninni með því að verja víti.
Andoni Iraola fagnar hér markverðinum Giorgi Mamardashvili í leikslok en Georgíumaðurinn hélt Liverpool á lífi í vítakeppninni með því að verja víti. Getty/Michael Regan

Andoni Iraola, knattspyrnustjóri Liverpool, var ánægður með sigurinn á Chelsea í enska deildabikarnum í kvöld en Liverpool vann 6-5 í vítakeppni.

„Þetta var mjög jafn og harður leikur en það voru ekki mörg færi. Ég var ánægður með frammistöðu leikmanna okkar,“ sagði Andoni Iraola í samtali við ITV Sport eftir leikinn. Hann gerði margar breytingar á liðinu og stillti upp ungu liði.

„Við berum traust til ungu leikmannanna okkar og þeir hafa hjálpað okkur mikið. Þetta er frábær reynsla. Aðrir leikmenn hafa spilað góðan og harðan leik og ég held að það að taka þátt í þessari útsláttarkeppni gefi manni mikla reynslu,“ sagði Iraola.

„Við vorum mjög nálægt því að skora annað mark í leiknum sjálfum en þegar maður vinnur gleymir maður þessum færum. Maður verður að halda einbeitingunni í vítaspyrnukeppninni. Þrír sigrar í röð á heimavelli skipta máli og nú er stærsti leikurinn fram undan, gegn Arsenal á sunnudaginn,“ sagði Iraola.

Iraola var spurður út í vítaspyrnu Joe Gomez sem hefur aldrei skorað fyrir Liverpool. Gomez tók vítaspyrnu á úrslitastundu og skilaði henni rétta leið.

„Hann var líka mjög öruggur. Ég vissi að Gomez myndi skora úr þessu,“ sagði Iraola.

Iraola fær nú að mæta sínum gömlu félögum í Bournemouth í næstu umferð.

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