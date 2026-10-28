„Ég vissi að Gomez myndi skora“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2026 22:52 Andoni Iraola fagnar hér markverðinum Giorgi Mamardashvili í leikslok en Georgíumaðurinn hélt Liverpool á lífi í vítakeppninni með því að verja víti. Getty/Michael Regan Andoni Iraola, knattspyrnustjóri Liverpool, var ánægður með sigurinn á Chelsea í enska deildabikarnum í kvöld en Liverpool vann 6-5 í vítakeppni. „Þetta var mjög jafn og harður leikur en það voru ekki mörg færi. Ég var ánægður með frammistöðu leikmanna okkar,“ sagði Andoni Iraola í samtali við ITV Sport eftir leikinn. Hann gerði margar breytingar á liðinu og stillti upp ungu liði. „Við berum traust til ungu leikmannanna okkar og þeir hafa hjálpað okkur mikið. Þetta er frábær reynsla. Aðrir leikmenn hafa spilað góðan og harðan leik og ég held að það að taka þátt í þessari útsláttarkeppni gefi manni mikla reynslu,“ sagði Iraola. „Við vorum mjög nálægt því að skora annað mark í leiknum sjálfum en þegar maður vinnur gleymir maður þessum færum. Maður verður að halda einbeitingunni í vítaspyrnukeppninni. Þrír sigrar í röð á heimavelli skipta máli og nú er stærsti leikurinn fram undan, gegn Arsenal á sunnudaginn,“ sagði Iraola. Iraola var spurður út í vítaspyrnu Joe Gomez sem hefur aldrei skorað fyrir Liverpool. Gomez tók vítaspyrnu á úrslitastundu og skilaði henni rétta leið. „Hann var líka mjög öruggur. Ég vissi að Gomez myndi skora úr þessu,“ sagði Iraola. Iraola fær nú að mæta sínum gömlu félögum í Bournemouth í næstu umferð. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Liverpool áfram eftir vítakeppni Enski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Tré felld vegna Þjóðarhallar Sport Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Sjá meira