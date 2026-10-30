Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað Andri Broddason skrifar 30. október 2026 09:32 Hinn 16 ára Max Dowman gekk svekktur af velli eftir að rauða spjaldið fór á loft. Getty/Stuart MacFarlane Enska knattspyrnusambandið hefur staðfest að Arsenal hafi áfrýjað rauða spjaldinu sem Max Dowman fékk í enska deildarbikarnum þegar Englandsmeistararnir duttu úr leik gegn D-deildarliðinu Fleetwood Town. Því hefur nú verið hafnað og verður Dowman í banni í næstu þremur leikjum. Dowman, sem er aðeins 16 ára gamall, mun því ekki geta spilað gegn Liverpool, Hull City og Newcastle United en það eru næstu þrír leikir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Dowman fékk rautt spjald eftir að hafa brugðist illa við tæklingu í leiknum gegn Fleetwood. Harrison Neal tæklaði Downman og vildi hann meina að tæklingin hefði verið of harkaleg. Hann endaði á að sparka í átt að Neal sem uppskar mikinn hita milli leikmanna. Samkvæmt áfrýjun Arsenal fannst félaginu að atvikið væri ekki rautt spjald og að Downman hefði verið refsað of mikið. Enska knattspyrnusambandið hefur ekki verið á sama máli og því stendur rauða spjaldið enn. Englandsmeistararnir eru óvenju fámennir fram á við og virðast fáir leikmenn vera klárir í næstu leiki. Bukayo Saka meiddist í Meistaradeildarleik gegn Bayern Munchen og er óttast að hann verði frá í langan tíma. Sömuleiðis meiddist nýjasti leikmaður Arsenal, Christos Tzolis, í landsleikjahlénu og Noni Madueke var ekki með gegn Fleetwood þar sem hann er að glíma við meiðsli í ökklanum. Liðið er því ekki með sama sóknarþunga og oft áður þegar liðið fer í heimsókn til Liverpool á sunnudaginn. Enski boltinn Fótbolti Arsenal FC Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti „Jóla-Paul er á leiðinni og einhver verður rotaður“ Sport „Mourinho er eins og Simpsons-þátturinn“ Sport Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Fótbolti „Enski boltinn er annar heimur“ Enski boltinn „Ég er oftast mjög rólegur“ Körfubolti Elvar með stórleik í Evrópukeppninni Körfubolti Fleiri fréttir Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað „Enski boltinn er annar heimur“ „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Verða án Sesko fram í janúar „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Sjá meira