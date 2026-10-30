Enski boltinn

Á­frýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað

Andri Broddason skrifar
Hinn 16 ára Max Dowman gekk svekktur af velli eftir að rauða spjaldið fór á loft.
Hinn 16 ára Max Dowman gekk svekktur af velli eftir að rauða spjaldið fór á loft. Getty/Stuart MacFarlane

Enska knattspyrnusambandið hefur staðfest að Arsenal hafi áfrýjað rauða spjaldinu sem Max Dowman fékk í enska deildarbikarnum þegar Englandsmeistararnir duttu úr leik gegn D-deildarliðinu Fleetwood Town. Því hefur nú verið hafnað og verður Dowman í banni í næstu þremur leikjum.

Dowman, sem er aðeins 16 ára gamall, mun því ekki geta spilað gegn Liverpool, Hull City og Newcastle United en það eru næstu þrír leikir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

Dowman fékk rautt spjald eftir að hafa brugðist illa við tæklingu í leiknum gegn Fleetwood. Harrison Neal tæklaði Downman og vildi hann meina að tæklingin hefði verið of harkaleg. Hann endaði á að sparka í átt að Neal sem uppskar mikinn hita milli leikmanna.

Samkvæmt áfrýjun Arsenal fannst félaginu að atvikið væri ekki rautt spjald og að Downman hefði verið refsað of mikið. Enska knattspyrnusambandið hefur ekki verið á sama máli og því stendur rauða spjaldið enn.

Englandsmeistararnir eru óvenju fámennir fram á við og virðast fáir leikmenn vera klárir í næstu leiki. Bukayo Saka meiddist í Meistaradeildarleik gegn Bayern Munchen og er óttast að hann verði frá í langan tíma. Sömuleiðis meiddist nýjasti leikmaður Arsenal, Christos Tzolis, í landsleikjahlénu og Noni Madueke var ekki með gegn Fleetwood þar sem hann er að glíma við meiðsli í ökklanum.

Liðið er því ekki með sama sóknarþunga og oft áður þegar liðið fer í heimsókn til Liverpool á sunnudaginn.

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