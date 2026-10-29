FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2026 23:02 Gianni Infantino sést hér á blaðamannafundi í tengslum við heimsmeistaramótið en tekjur FIFA af mótinu voru stjarnfræðilegar. EPA/ISAAC ESQUIVEL Alþjóðaknattspyrnusambandið er sagt hafa halað inn gríðarlegar fjárhæðir á sölu miða á heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku síðasta sumar. Breska blaðið The Times hefur verið í sambandi við heimildarmenn sem greina frá því að heildarupphæðin hafi numið 3,8 milljörðum punda eða um 620 milljörðum íslenskra króna. Samkvæmt blaðinu er það fimm sinnum meira en FIFA hafði upp úr miðasölu á HM í Katar árið 2022 og 1,7 milljónum dollara meira en FIFA hafði gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun sinni. Sú staðreynd að HM var stækkað úr 32 liðum í 48 stuðlaði að auknum tekjum miðað við fyrir fjórum árum. Miðasölukerfið á HM í ár sætti mikilli gagnrýni. Auk þess sem FIFA beitti breytilegri verðlagningu, sem gerði miða á vinsæla leiki mjög dýra, fékk FIFA einnig sneið af kökunni þegar fólk notaði endursöluvettvanginn. Stuðningsmannahópar hafa gagnrýnt verðið og Football Supporters Europe kallaði aðgerðina „fjárkúgun“ og „gríðarleg svik“. „Við komum úr menningu þar sem við viljum ekki að verðið sé þannig að aðeins þeir stuðningsmenn sem fylgja ekki liðinu í gegnum súrt og sætt fái að standa í fremstu röð. Það tengist auðvitað fjárhag. Eitt er uppblásið verð, annað er hvaða áhorfendur maður vill að fótboltinn laði að sér,“ sagði Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, við norsku NTB-fréttastofuna fyrir mótið. FIFA HM 2026 í fótbolta Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Íslenski boltinn Víkingar láta Einar Guðna fara Íslenski boltinn „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn Uppgjörið: KR - Sindri 107-102 | Seiglan sigraði Sindra Körfubolti Hallgrímur kveður KA Íslenski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn Fleiri fréttir Cristiano Ronaldo með þrennu Víkingar láta Einar Guðna fara Landsliðsmaður í frí hjá félagi sínu vegna persónulegra ástæðna Hallgrímur kveður KA „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Flauta Péturs á hilluna Verða án Sesko fram í janúar Engin uppalin spilaði með Fram „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Knattspyrnuforkólfur segir af sér til að mótmæla stuðningi við Infantino „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Mikael Egill fór meiddur af velli í sigri á Juventus Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Heimir farinn frá Fylki Daníel Tristan innsiglaði sigurinn með langþráðu marki Enn taplausar þrátt fyrir martraðarbyrjun Töpuðu fyrir toppliðinu á tveimur sjálfsmörkum Viðar Ari skaut Frey og lærisveina hans út úr bikarnum Diljá Ýr fagnaði sigri á Blikabönunum og Hammarby vann líka Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val Real Madrid biður alla Kínverja afsökunar Sjá meira