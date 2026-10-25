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Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kylian Mbappé fagnar hér öðru marka sinn á Nývangi í kvöld.
Kylian Mbappé fagnar hér öðru marka sinn á Nývangi í kvöld. AP/Joan Monfor

Franski framherjinn Kylian Mbappé var maður kvöldsins þegar hann gerði út um ElEl-Clasico-leikinn móti erkifjendunum í Barcelona.

Mbappé skoraði bæði mörkin í 2-1 sigri á Nývangi, þar á meðal sigurmarkið tveimur mínútum fyrir leikslok.

Í fyrra markinu var hreinsað í Mbappé og þaðan fór hann í markið en sigurmarkið kom eftir flotta sókn þar sem Jude Bellingham gerði vel og Eduardo Camavinga lagði boltann síðan út á Kylian Mbappe sem skoraði óvarið markið.

Raphinha jafnaði metin á 61. mínútu eftir stoðsendingu Pedri og það stefndi í stórmeistarajafntefli þegar franski framherjinn tók til sinna ráða.

Mbappé hefur nú skorað ellefu deildarmörk eða tveimur færri en Raphinha sem er markahæstur í deildinni með þrettán.

Með þessum lífsnauðsynlega sigri fyrir lærisveina Jose Mourinho í Real Madrid minnkaði liðið forskot Börsunga á toppnum. Barcelona er nú tveimur stigum á undan Atlético Madrid og þremur stigum á undan Real Madrid.

Barcelona tapaði fyrsta leik tímabilsins í Meistaradeildinni í viku og hefur nú tapað tveimur leikjum í röð.

Mikilvægi sigursins sést ekki síst á þeirri staðreynd að Barcelona átti möguleika á því að ná níu stiga forskoti á Real með sigri.

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