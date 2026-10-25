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Orri skoraði í þriðja leiknum í röð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Orri Steinn Óskarsson raðar inn mörkum þessa dagana.
Orri Steinn Óskarsson raðar inn mörkum þessa dagana. EPA/JAVIER ETXEZARRETA

Íslenski knattspyrnumaðurinn Orri Steinn Óskarsson var áfram á skotskónum í kvöld þegar Real Sociedad vann 2-1 heimasigur á Levante í spænsku deildinni.

Orri var í byrjunarliðinu og kom Real Sociedad í 1-0 strax á sjöttu mínútu leiksins.

Beñat Turrientes kom Sociedad aftur yfir í 2-1 á 27. mínútu eftir að Nacho Pérez jafnaði metin á 23. mínútu.

Orri spilaði fyrstu 85 mínútur leiksins. Hann reyndi sex skot en hitti markið bara einu sinni. Orri klikkaði á tveimur góðum færum í leiknum og hefði því getað bætt við mörkum í kvöld. Hann kom 25 sinnum við boltann, þar af sex sinnum í vítateig mótherjanna.

Orri Steinn skoraði þarna í þriðja leiknum í röð en hann skoraði einnig í deildarleik á móti Málaga um síðustu helgi og í Evrópuleik á móti Lilleström í Evrópudeildinni á fimmtudagskvöldið.

Orri hefur skorað fjögur mörk á leiktíðinni, þar af þrjú þeirra í átta deildarleikjum.

Orri kom sjóðandi heitur úr landsliðsglugganum og hefur haldið áfram að raða inn mörkum með félagsliði sínu.

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