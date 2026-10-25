Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal að jafna Man. City

Það var nóg um að vera í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem fjórir leikir fóru fram. Manchester City tapaði óvænt fyrir Aston Villa, Chelsea varð manni færri og tapaði gegn Tottenham, Arsenal vann öruggan sigur á Everton og Fulham náði að knýja fram sigur gegn nýliðunum í Coventry.
Í fyrsta leik gærdagsins tók Aston Villa á móti Manchester City. Gestirnir voru fyrir leikinn með fullt hús stiga en heimamennirnir áttu eftir að breyta því. Nicholas Jackson var hetja Aston Villa en hann skoraði bæði mörk liðsins. Erling Haaland, leikmaður Manchester City, getur varla farið leik án þess að skora en eina mark hans dugði ekki til að liðið fengi stig.
Englandsmeistararnir í Arsenal tóku á móti Everton þar sem heimamenn náðu í meistarasigur. Bæði lið fengu fín færi en vörn Arsenal náði að koma í veg fyrir færin sem Everton náði ekki að gera. Sigurinn var mikilvægur fyrir Arsenal þar sem nú er liðið jafnt Manchester City að stigum.
Mikill hiti var í Lundúnaslagnum þegar Chelsea tók á móti Tottenham. Gestirnir virðast loksins vera að ná takti eftir erfiða byrjun og unnu sigur í lokin. Þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum fékk Cole Palmer, leikmaður Chelsea, rautt spjald og náði Tottenham að nýta sér það og vann mikilvægan 2-0 sigur.
Fyrir leikinn voru bæði Coventry og Fulham nálægt botni deildarinnar og því mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Gestirnir frá London náðu að lokum að komast yfir og tryggja mikilvægan sigur fyrir Alvaro Arbeloa, þjálfara liðsins, og lærisveina hans.