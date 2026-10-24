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laugardagur 24. október 2026
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Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
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Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Hvað er að frétta?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Samhengið með Sif
Samstarf
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Leik lokið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur
Íslenski boltinn
Lygilegur uppgangur: „Besta botnlangaaðgerð í sögunni“
Fótbolti
Arsenal vann og náði Manchester City að stigum
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Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino
Fótbolti
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Pólland - Ísland | Seinni slagur við EM-gestgjafa
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Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Tottenham
Handbolti - Landsleikir
Ísland
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