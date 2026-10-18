Enski boltinn

Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin

Sindri Sverrisson skrifar
Johan Manzambi fagnar sigurmarki sínu í gær.
Johan Manzambi fagnar sigurmarki sínu í gær. Getty/Stu Forster

Chelsea, Liverpool, Manchester City, Fulham og Aston Villa fögnuðu öll sigri í gær í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mörkin og rauðu spjöldin í leikjunum má sjá á Vísi.

Aston Villa vann Newcastle 1-0 á útivelli í lokaleik dagsins og þar var það Svisslendingurinn ungi sem sló í gegn á HM í sumar, Johan Manzambi, sem skoraði sigurmarkið með góðum skalla.

Liverpool vann Brentford 2-1 í leik þar sem heimamenn í Brentford misstu tvo menn af velli með rautt spjald.

Erling Haaland skoraði tvennu fyrir Manchester City í nokkuð naumum sigri á Ipswich á heimavelli, 3-2.

Fulham vann loksins sinn fyrsta sigur, 1-0 gegn Hull, og sendi þar með Tottenham í botnsætið.

Chelsea vann svo Everton 2-0 í fyrsta leik gærdagsins þar sem Pedro Neto skoraði bæði mörkin.

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