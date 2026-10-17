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Haaland ná­lægt þrennu en fór meiddur af velli

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland skoraði tvö og var nálægt þrennunni í dag.
Erling Haaland skoraði tvö og var nálægt þrennunni í dag. Getty/James Gill

Erling Haaland var í essinu sínu í 3-2 sigri Manchester City á Ipswich í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag og skoraði tvö mörk. Hann var hins vegar sviptur þrennu og haltraði meiddur af velli í leikslok.

Óvíst er hvers eðlis meiðsli Haalands eru en af svip hans að dæma gæti hann nú þurft að vera frá keppni í einhvern tíma.

Phil Foden kom City yfir á 19. mínútu en Daizen Maeda jafnaði metin strax í kjölfarið eftir að hafa farið illa með Marc Guehi.

Haaland kom City yfir á nýjan leik og jók muninn á 69. mínútu. Hann virtist svo hafa fullkomnað þrennuna en Enzo Fernandez var dæmdur rangstæður í aðdragandanum, eftir skoðun á myndbandi.

Gestirnir hleyptu mikilli spennu í leikinn í lokin með marki Zian Flemming úr vítaspyrnu en komust ekki nær.

City hefur því unnið alla sjö leiki sína til þessa og er nú með sex stiga forskot á Arsenal á toppnum en Arsenal á leik til góða.

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