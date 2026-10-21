Barcelona kærir PSG vegna móðgandi skilaboða Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2026 23:16 Grímuklædda veru með keðjusög að eyðileggja merki Barcelona sem fór mikið fyrir brjóstið á forráðamönnum Katalóníufélagsins. EPA/MOHAMMED BADRA Forráðamenn spænska fótboltaliðsins Barcelona hafa kært Paris Saint-Germain til Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, vegna myndrænna skilaboða sem stuðningsmenn franska félagsins sýndu fyrir leikinn í Meistaradeildinni á þriðjudag. Þegar leikmennirnir gengu inn á völlinn fyrir upphafsflautið héldu stuðningsmenn fyrir aftan annað markið á Parc des Princes uppi risastórum borða sem sýndi grímuklædda veru með keðjusög að eyðileggja merki Barça. 💥 El Barça denuncia ante la UEFA el tifo ultras del PSG: demasiado lejos en París https://t.co/K1A6LUQC4l— MARCA (@marca) October 21, 2026 Undir stóðu orðin: „Fjöldamorð að parísarsið.“ Auk þess var flugeldum beitt til að líkja eftir neistunum sem stóðu af keðjusöginni þegar hún hjó í merki Barcelona. Heimildarmaður ESPN í herbúðum Barcelona sagði myndmálið bæði „óhóflega árásargjarnt og móðgandi“. Á vellinum vann PSG 4-2 sigur í skemmtilegum leik tveggja af liðum Evrópu sem eru í hvað bestu formi. Desiré Douré, Lucas Hernández, Vitinha og Fabián Ruiz skoruðu allir þegar PSG vann sinn þriðja sigur í þremur leikjum í Meistaradeildinni á tímabilinu. Fyrir Barcelona, sem jafnaði tvisvar með mörkum Xavi Espart og Lamine Yamal, var þetta fyrsta tap tímabilsins og batt það enda á ellefu leikja sigurgöngu liðsins. Bæði lið eiga stóra leiki fyrir höndum í sínum deildum um helgina. PSG mætir Lyon í toppslag í frönsku deildinni á meðan Barcelona tekur á móti erkifjendunum í Real Madrid í El Clásico. 🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona have filed a formal complaint against PSG for their violent tifos. 'Massacre in the Parisian way' and 'F*ck Barça!' posters were spread all throughout the stadium. — @esport3 https://t.co/Xpo2KqcSZS— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2026 Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona UEFA Mest lesið Þurfti að spretta í markið eftir 102 klukkutíma á hlaupum Sport Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Fótbolti „Þetta voru meira en vonbrigði“ Fótbolti Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Íslenski boltinn ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig Fótbolti Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Fleiri fréttir Barcelona kærir PSG vegna móðgandi skilaboða Þurftu að biðja Infantino afsökunar „Það er augljóst að Kane á að vinna Ballon d'Or“ Diomande með frábært mark í sigri Real Madrid Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig „Þetta voru meira en vonbrigði“ „Það er þjálfarans og starfsliðsins að meta það, ekki mitt“ Hákon með stoðsendingu en Lille við botninn eftir tap Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Selma Sól skoraði í bikarsigri Íslenskir dómarar í Sambandsdeild en Danir horfa á skjáinn Messi klæddist Como-treyju Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Sjá meira