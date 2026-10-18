Noni Madueke reyndist hetja Englandsmeistara Arsenal í 1-0 sigri liðsins gegn Nottingham Forest á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Það var hart barist á City Ground, heimavelli Nottingham Forest, í dag líkt og hefur verið raunin í undanförnum leikjum liðanna á þessum velli.
Englandsmeistararnir þurftu sigur til að halda í við topplið Manchester City og sigurmark leiksins lét bíða eftir sér.
Þegar komið var fram á 80. mínútu barst boltinn til Noni Madueke, sem hafði komið inn á sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks, inn á vítateig Nottingham Forest. Eftir létta gabbhreyfingu lét hann vaða í átt að marki. Þaðan hafði boltinn viðkomu í varnarmanni Forest og endaði í netinu.
Reyndist þetta mark sem tryggði Arsenal afar dýrmæt þrjú stig og dramatískan sigur.
Með sigrinum er Arsenal áfram í 2. sæti deildarinnar með átján stig, þremur stigum minna en topplið Manchester City. Nottingham Forest er í 18. sæti og er með fimm stig eftir fyrstu sjö leiki sína.