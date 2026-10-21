Þurftu að biðja Infantino afsökunar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2026 22:32 Gianni Infantino var sá sem síðast hlær í þessu máli. EPA/SHAWN THEW Breska stórblaðið The Times viðurkennir mistök í frétt sem fjallaði um laun Gianni Infantino, forseta FIFA. Blaðið greindi nýlega frá því að Infantino hefði fengið aukagreiðslur í laun sem Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) hefði ekki sagt frá. Sky Sports hélt því líka fram að það byggi yfir sömu upplýsingum. „Þetta er rangt. Það voru engin „aukalaun“. Við biðjum Infantino og FIFA afsökunar,“ skrifar The Times í dálki um leiðréttingar og áréttingar. Einnig er vísað til svissneskra reglna. FIFA & FIFA PRESIDENT RECEIVES APOLOGY FROM ‘THE TIMES’ FIFA takes note of an apology published today by The Times following an inaccurate and damaging report: On 13 October 2026 (Sport), we reported that Gianni Infantino received a "second salary" from Fifa, which Fifa had failed to disclose. This is incorrect. There was no “second salary.” Regulations do not require Fifa to include expenses and reimbursements received by Mr Infantino in its annual report as they are not considered "compensation" under Swiss reporting requirements. We also accept Mr Infantino did not purchase a property in Miami at a suspected undervalue as we reported and neither he nor his family are the legal or beneficial owners of Shadi LLC and have no control over that company, as we suggested. We are happy to make these corrections and apologise to Mr Infantino and Fifa for the errors. As FIFA stated in August, it is evident that there is a concerted and ongoing effort by some to undermine FIFA and its President. FIFA urges the media to act responsibly and carefully verify all sourcing to prevent the publication and subsequent reproduction of false and defamatory information. FIFA welcomes legitimate scrutiny. But scrutiny is not a license to amplify false allegations. Where reporting is inaccurate, misleading, or totally false, as in this case, FIFA will continue to challenge it directly and vigorously.— FIFA Media (@fifamedia) October 20, 2026 „Reglurnar krefjast þess ekki að FIFA tilgreini í ársskýrslu sinni útgjöld og endurgreiðslur sem Infantino hefur fengið, þar sem þær teljast ekki „þóknun“ samkvæmt svissneskum skýrslugjafarkröfum,“ skrifar The Times um afsökunarbeiðnina. NTB-fréttastofan og fleiri fjölmiðlar fjölluðu um upplýsingar The Times um greiðsluna til Infantino frá HM-félaginu. „FIFA hafnar alfarið öllum fullyrðingum um að sambandið hafi látið hjá líða að upplýsa um fjárhagsleg málefni eða brotið eigin lög,“ sagði talsmaður FIFA við NTB af því tilefni. FIFA hefur einnig birt lengri yfirlýsingu á X um afsökunarbeiðnina. „FIFA fagnar lögmætri og gagnrýninni umfjöllun, en hún veitir ekki frítt spil til að dreifa röngum ásökunum. Þegar umfjöllun er ónákvæm, villandi eða algjörlega röng, eins og í þessu tilviki, mun FIFA áfram svara henni beint og af krafti,“ skrifar sambandið. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Þurfti að spretta í markið eftir 102 klukkutíma á hlaupum Sport Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Fótbolti „Þetta voru meira en vonbrigði“ Fótbolti Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Íslenski boltinn ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig Fótbolti Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Fleiri fréttir Barcelona kærir PSG vegna móðgandi skilaboða Þurftu að biðja Infantino afsökunar „Það er augljóst að Kane á að vinna Ballon d'Or“ Diomande með frábært mark í sigri Real Madrid Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig „Þetta voru meira en vonbrigði“ „Það er þjálfarans og starfsliðsins að meta það, ekki mitt“ Hákon með stoðsendingu en Lille við botninn eftir tap Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Selma Sól skoraði í bikarsigri Íslenskir dómarar í Sambandsdeild en Danir horfa á skjáinn Messi klæddist Como-treyju Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Sjá meira