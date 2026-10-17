Aston Villa gerði góða ferð norður í land á Bretlandseyjum þegar liðið hafði betur gegn Newcastle United, 1-0, er liðin mættust í Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
Johan Manzambi reyndist hetja Aston Villa á 36. mínútu er hann skoraði markið sem skildi liðin að eftir stoðsendingu frá Joao Gomes.
Lokatölur því 1-0 sigur Aston Villa og fylgdu lærisveinar Unai Emery þar með eftir góðri frammistöðu gegn Fenerbache í 6-0 stórsigri í Meistaradeild Evrópu í miðri viku.
Með sigrinum jafnar Aston Villa, Newcastle United að stigum. Bæði lið með átta stig í ellefta og tólfta sæti deildarinnar eftir sjö leiki.