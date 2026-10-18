Diego Gómez skoraði lygilegt mark fyrir Brighton í fyrri hálfleik gegn Crystal Palace í dag, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Markið skoraði Gómez frá miðlínunni, eða af 51 metra færi, þegar hann kom Brighton í 2-0 á 7. mínútu. Hann nýtti sér það að markvörðurinn Walter Benítez var kominn aðeins frá marki sínu og skoraði með frábæru skoti sem sjá má hér að neðan.
Ekki hefur verið skorað mark af lengra færi síðan Wayne Rooney skoraði fyrir Everton gegn West Ham í nóvember árið 2017 af 58 metra færi.
Brighton komst í 3-0 á fyrstu tíu mínútunum gegn Palace í dag og var enn 3-0 yfir í hálfleik en textalýsingu frá leiknum má finna hér.
Brighton hefur verið á mikilli siglingu í ensku úrvalsdeildinni en liðið vann Arsenal 3-0 í síðasta leik fyrir landsleikjatörnina og hefur síðan unnið Sunderland 2-0 á útivelli og einnig Kauno Zalgiris 4-0 í Sambandsdeild Evrópu. Vinni liðið í dag verður það með 16 stig, aðeins fimm stigum á eftir toppliði Manchester City.