Áhugafólk um ensku úrvalsdeildina þekkir vel til Kevin De Bruyne sem var lykilmaður í sigurgöngu Manchester City. Margir líta ekki á hann sem sama leikmann og áður enda aldurinn farinn að færast yfir Belgann en það lítur út fyrir að nýr þjálfari hans hjá Napoli hafi fundið nýjan stað fyrir hann að blómstra á.
Massimiliano Allegri, þjálfari Napoli, stillti De Bruyne upp sem eina djúpa leikstjórnandanum sínum gegn norska félaginu Bodö/Glimt og kom Napoli aftur á skrið í Meistaradeildinni með 4-3 sigri. Blaðamaður La Gazzetta dello Sport segir tilfærsluna á De Bruyne vera sannkallað snilldarbragð. Hann telur þetta vera vendipunkt sem gæti mótað seinni hluta ferils Belgans upp á nýtt.
De Bruyne sem leikstjórnandi eins og Andrea Pirlo á sínum tíma var hugmynd sem Max hafði gengið með um nokkurt skeið og gegn Bodö beitti hann henni í fyrsta sinn frá fyrstu mínútu. Áður hafði Kevin stundum fært sig aftar, en alltaf við hlið varnartengiliðar.
Í þetta skiptið var De Bruyne eini djúpi leikstjórnandinn, með tvo sanna teig-í-teig-miðjumenn sér við hlið, André-Frank Zambo Anguissa og Scott McTominay.
„Það er ekkert leyndarmál að De Bruyne vildi helst spila framar, eins og hann hefur ítrekað nokkrum sinnum. Staðreyndirnar sýndu þó að Max hafði rétt fyrir sér og þegar upp var staðið skemmti Belginn sér líka,“ skrifaði ítalski blaðamaðurinn Vincenzo D'Angelo.
„De Bruyne er einstakur leikmaður,“ ítrekaði Allegri eftir leikinn. „Ég sagði við hann: Þú munt sjá að þú átt eftir að njóta þess að spila sem djúpur leikstjórnandi.“
Stuðningsmenn Napoli nutu þess svo sannarlega og liðsfélagar hans líka. „De Bruyne er ótrúlegur leikmaður, við erum himinlifandi að hafa hann. Við erum með frábæra miðju og við verðum að nýta hæfileika hans og okkar sem best,“ tók Scott McTominay undir, en hann skoraði sín fyrstu mörk á tímabilinu.
Það kemur í ljós hvort Kevin skiptir um skoðun, ef til vill þegar hann sér hvernig hlutverkaskipti breyttu ferli margra fyrrverandi framúrskarandi sóknartengiliða sem urðu síðan einstakir djúpir leikstjórnendur. Eins og Andrea Pirlo hjá AC Milan, þökk sé innsæi Carlo Ancelotti, eða Hakan Calhanoglu hjá Internazionale, ein af ákvörðunum Simone Inzaghi sem endurskrifuðu nýlega sögu Internazionale.
Fyrir framan vörnina getur De Bruyne sýnt gæði sendinga sinna, sloppið auðveldar undan pressu andstæðinganna og verið stöðugt í hringiðu leiksins. Í uppspilinu gegn Norðmönnunum byrjaði hann nánast sem miðvörður, með allan völlinn fyrir framan sig. Það var leið til að fá heildarmynd og velja hentugustu sendinguna í hverri stöðu. Langar sendingar þvert yfir völlinn, hröð samvinna í þröngum svæðum, fótbolti í einni snertingu og svo þessar sendingar í gegnum vörnina inn í svæði sem aðeins þeir hæfileikaríkustu þora að reyna.
„Kevin sér opnar hraðbrautir þar sem aðrir sjá umferðarteppu. Og þar skilur hann á milli. Að geta sótt beint strax: það er leyndarmál nýja Napoli. Vissulega gefur liðið eitthvað eftir aftast (þrjú mörk, nánast öll gegn uppstilltri vörn), en hugmyndin virðist vera sigurvegari. Fyrir Napoli og fyrir De Bruyne sjálfan. Aftar, afgerandi og banvænn á ný,“ skrifaði D'Angelo.