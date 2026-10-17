Neto sá til þess að Everton tapaði í fyrsta sinn

Pedro Neto skoraði bæði mörk Chelsea þegar liðið varð það fyrsta á þessari leiktíð til að vinna Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Chelsea fagnaði 2-0 sigri en Neto kom liðinu yfir strax í upphafi seinni hálfleiks með skoti úr teignum eftir góðan undirbúning Jorrel Hato sem kom inn í byrjunarlið Chelsea.
Staðan var svo 1-0 þar á lokamínútu venjulegs leiktíma þegar Neto skoraði aftur en boltinn hrökk þá til hans í teignum eftir aukaspyrnu og hann kláraði færið fagmannlega.
Liðin voru jöfn að stigum fyrir leikinn en Chelsea er núna í 4. sæti með 13 stig, fimm stigum á eftir toppliði Manchester City sem á leik sinn við Ipswich til góða í dag.