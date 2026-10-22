Meistaradeild Evrópu stóð undir nafni og bauð upp á nóg af mörkum. Bayern München tók á móti Arsenal þar sem var stórmeistarajafntefli, Como gaf Manchester United rassskellingu og Hákon Arnar Haraldsson gaf góða stoðsendingu.
Stórleikur kvöldsins var klárlega þegar Bayern München tók á móti Arsenal en þessi lið mættust einnig á síðasta tímabili. Leikurinn var gríðarlega jafn og var mikið fjör í seinni hálfleik þar sem bæði lið fengu fullt af færum. Hann endaði að lokum með sanngjörnu jafntefli en Harry Kane, leikmaður Bayern München, náði því afreki að skora í tíunda Meistaradeildarleiknum sínum í röð.
Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille tóku á móti tyrkneska liðinu Galatasaray og var sannkölluð markaveisla þar á ferð. Bæði lið skoruðu snemma í leiknum og náði Hákon Arnar að leggja eitt mark upp fyrir Lille. Gestirnir náðu þó að skora tvö mörk í seinni hálfleik og tryggja sér sigur í Frakklandi.
Manchester United fór í heimsókn til Como þar sem heimamenn unnu stórsigur. Mikil rigning var á leiknum sem gerði Manchester United erfitt fyrir en það hafði engin áhrif á Como. Heimamenn vorum með örugga fjögurra marka forystu þegar Manchester United náði loks að setja eitt sárabótamark í lokin. Tímabilið hjá Manchester United heldur áfram að vera slæmt og virðist ekki ætla að batna í bráð.
Eftir að hafa valdið vonbrigðum í síðustu leikjum sýndi Real Madrid loks gömlu góðu taktana í gær. Liðið var lengi að skora fyrsta markið en liðið var duglegra við markaskorunina í seinni hálfleik. Yan Diomande, leikmaður Real Madrid, virðist vera í góðum takti og skoraði glæsimark í leiknum.
Mörkin úr hinum leikjum gærdagsins má sjá hér fyrir neðan: