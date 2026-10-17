Fulham vann loksins og sendi Tottenham á botninn

Alex Iwobi skoraði eina mark leiksins á 33. mínútu eftir að Norðmaðurinn Sander Berge hafði verið fljótur að átta sig og kom boltanum á hann í vítateignum.
Undir lok leiks, í upphafi uppbótartíma, var Ryan Sessegnon rekinn af velli fyrir slæma tæklingu en það kom þó ekki í veg fyrir sigur heimamanna.
Þar með eru Fulham-menn lausir úr botnsætinu og komnir upp í 15. sæti með fimm stig en Hull er enn í 9. sæti með níu stig.
Tottenham er nú í botnsætinu en á leik til góða við Coventry á mánudagskvöld.