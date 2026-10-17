Andri Lucas Guðjohnsen hefur verið sjóðheitur og skoraði tvö frábær mörk fyrir Blackburn í fyrri hálfleik gegn WBA í ensku B-deildinni í fótbolta í dag.
Mörkin má sjá hér að neðan og það var Andra Lucasi að þakka að Blackburn var 2-1 yfir í hálfleik en leiknum var ekki lokið þegar þetta var skrifað.
Eftir að hafa verið með íslenska landsliðinu og skorað þá bæði gegn Eistlandi og Lúxemborg hefur Andri nú skorað þrjú mörk í þremur leikjum fyrir Blackburn.
Alls hefur Andri þar með skorað sex mörk á tímabilinu í ensku B-deildinni, er markahæstur hjá Blackburn og á meðal markahæstu leikmanna deildarinnar.