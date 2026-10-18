Boðið var upp á alvöru gæðamörk og dramatík í leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Arsenal og Brighton halda áfram að elta topplið Manchester City.
Englandsmeistarar Arsenal gerðu eitthvað sem þeir gerðu ekki á síðasta tímabili þegar liðið varð meistari, það er að vinna útileik gegn Nottingham Forest. Noni Madueke reyndist hetja Arsenal í dag. Hann kom inn á sem varamaður í seinni hálfleik og skoraði sigurmarkið seint í leiknum. Lokatölur 1-0 sigur Arsenal sem er áfram þremur stigum frá toppliði Manchester City.
Brighton er skammt á eftir Arsenal og heldur áfram að fara á kostum í deildinni. Brighton vann í dag 5-0 stórsigur gegn Crystal Palace, eitt af mörkum tímabilsins kom í leiknum. Sjón er sögu ríkari.
Þá vann Bournemouth sinn fyrsta sigur á tímabilinu í deildinni er liðið hafði betur gegn Sunderland 2-0.
Leeds og Manchester United gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik dagsins. Bið Manchester United eftir sigri heldur áfram en liðið hefur ekki unnið deildarleik síðan gegn Ipswich í ágúst. Það er eini sigur liðsins í deildinni til þessa.