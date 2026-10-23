„Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 23. október 2026 21:28 Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði fimm mörk í kvöld og nítján í Besyu deildinni í sumar. Vísir/Guðmundur Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir lauk tímabilinu með látum þegar hún skoraði fimm mörk í sigri Breiðabliks á FH, sex gegn tveimur, í lokaumferð Bestu deildar kvenna. Hún tryggði sér Gullskóinn með nítján mörkum og skoraði átta þeirra í síðustu þremur leikjum Íslandsmeistaranna. Hrafnhildur Ása byrjaði tímabilið af krafti en síðan tók við kafli þar sem erfiðara gekk að finna netmöskvana. Hún sagðist þó aldrei hafa misst trúna á sjálfa sig. „Nei, fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta,“ sagði Hrafnhildur Ása eftir leik. Árangur liðsins hefði skipt hana meira máli en hver sæi um markaskorunina. „Já, þú veist, meðan liðið er að vinna þá skiptir ekkert endilega máli hvort ég sé að skora eða einhver annar.“ Þótt Hrafnhildur Ása hefði raðað inn mörkunum í sumar hafði hún ekki vanist því að leika sem fremsti sóknarmaður. Hún benti á að mikið flæði væri í sóknarleik Breiðabliks og hlutverkið fælist ekki í því að vera fastur viðmiðunarpunktur fremst á vellinum. „Ég hef aldrei verið að spila neitt sem einhver striker, ég hef eiginlega alltaf verið meira á miðjunni þannig að ég veit það ekki, kannski eitthvað nýtt núna bara.“ Miklar væntingar höfðu verið gerðar til hennar fyrir tímabilið og henni meðal annars verið spáð góðu gengi í baráttunni um Gullskóinn. Hún viðurkenndi að því hefði fylgt einhver pressa en tók væntingunum vel. „Já, kannski smá en ég veit alveg hvað ég get þannig að þetta kom mér ekkert á óvart og það er bara gaman að sjá að fólk hefur trú á mér.“ Hrafnhildur Ása sagðist ekki hafa unnið mikið með sérstaka markmiðaþjálfun eða andlegan undirbúning þrátt fyrir væntingarnar. „Nei, ég hef ekkert verið eitthvað mikið að vinna í því en ég er bara með ágætan haus þannig að ég held það hafi alveg hjálpað mér.“ Eftir slíkt tímabil lá beint við að spyrja hvort næsta skref gæti verið í atvinnumennsku erlendis. Hrafnhildur Ása gaf lítið upp um það. „Ég bara veit það ekki, það verður bara að koma í ljós.“ Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Leik lokið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Miklu sterkari í lokin Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu FH-ingar biðla til bareigenda, presta og trúarleiðtoga Sjá meira