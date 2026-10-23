FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. október 2026 22:28 Ingibjörg Magnúsdóttir úr FH var valin sú efnilegasta og fékk Flugleiðahornið frá Þorvaldi Örlygssyni, formanni KSÍ. Vísir/Guðmundur FH fékk bæði stóru verðlaunin í Bestu deild kvenna í fótbolta en þau voru afhent eftir lokaumferðina í dag. FH-ingurinn Ída Marín Hermannsdóttir var valin besti leikmaður Bestu deildar kvenna 2026 og Ingibjörg Magnúsdóttir úr FH var valin sú efnilegasta. Það eru leikmenn Bestu deildar sem kjósa. Aðrar sem voru tilnefndar sem besti leikmaður voru Blikarnir Agla María Albertsdóttir, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Líf Joostdóttir van Bemmel. Aðrar sem voru tilnefndar sem efnilegastar voru Þróttarinn Bríet Fjóla Bjarnadóttir, Stjörnukonan Fanney Lísa Jóhannesdóttir og Blikinn Líf Joostdóttir van Bemmel. Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ afhenti verðlaunin eftir leik Breiðabliks og FH en það eru „Flugleiðahornin“ svokölluðu. Guðni Eiríksson þjálfari FH tók við verðlaununum fyrir hönd Ídu Marínar sem yfirgaf FH um mitt sumar og gekk þá til liðs við sænska félagið Hammarby. Ída Marín lék 15 leiki í deildinni og skoraði í þeim 13 mörk áður en hún fór út í atvinnumennsku. Ingibjörg, sem er fædd árið 2009, lék alla 23 leiki liðsins í deildinni og skoraði í þeim sex mörk auk þess að gefa tíu stoðsendingar. Blikinn Hrafnhildur Ás Halldórsdóttir fékk einnig Gullskóinn en hún skoraði 19 mörk í deildinni í sumar. Besta deild kvenna Breiðablik FH Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Uppgjörið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Sóknarbolti á föstudagskvöldi Körfubolti Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu Sjá meira