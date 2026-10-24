Dómur í réttarhöldunum vegna andláts knattspyrnugoðsagnarinnar Diegos Maradona verður kveðinn upp 22. desember, að sögn dómstólsins.
Sjö manns eru á sakamannabekknum, þar á meðal einkalæknir Maradona, geðlæknir hans og hjúkrunarfræðingar. Þau eru ákærð fyrir stórfellt gáleysi sem kunni að hafa átt þátt í dauða knattspyrnugoðsins. Öll neita þau sök.
Maradona, sem talinn er einn besti knattspyrnumaður allra tíma, lést í nóvember 2020, sextugur að aldri. Hann lést á meðan hann var að jafna sig eftir blóðsöfnun í heila. Dánarorsökin var hjartabilun og bráð vökvasöfnun í lungum.
Við lokamálflutning í réttarhöldunum, sem staðið hafa yfir síðan í apríl, krafðist saksóknari fangelsisdóma á bilinu fjögur til tólf ár.
⚖️ Mort de Maradona: le jugement du procès prononcé le 22 décembre.
https://t.co/viIkWLvhat— RMC Sport (@RMCsport) October 23, 2026
⚖️ Mort de Maradona: le jugement du procès prononcé le 22 décembre.
https://t.co/viIkWLvhat