Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. október 2026 23:01 Ousmane Dembélé fagnar marki fyrir Paris Saint-Germain í sigri á Manchester City í Meistaradeildinni. EPA/ADAM VAUGHAN Paris Saint-Germain átti að mæta Lyon á Parc des Princes-leikvanginum í frönsku deildinni á sunnudagskvöldið en Parísarlögreglan ákvað að seinka stórleiknum um einn sólarhring. Búist er við að mótmælin í París færist aftur í aukana um helgina og því verður hægt að spila leikinn við rólegri aðstæður á mánudagskvöldið. 🚨¡El PSG 🆚Lyon es retrasado al lunes por las protestas y coincidirá con la gala del @ballondor! ⚽️Dembélé y Kvaratskhelia, nominados, podrán acudir a la ceremonia ya que no están convocados para el partido por lesión https://t.co/WWvjKV1M1x— RNE Deportes (@RNEdeportes) October 23, 2026 Ákvörðunin þýðir að leikurinn rekst á við Ballon d’Or-hátíðina, þar sem nokkrir leikmenn PSG eru tilnefndir til verðlauna. Ousmane Dembélé, leikmaður PSG, hlaut einnig verðlaunin sem besti knattspyrnumaður heims í fyrra. Í fyrra missti PSG einnig af hátíðinni vegna frestaðs leiks sem fór fram á sama tíma. PSG–Lyon er snemmbúinn úrslitaleikur deildarinnar í frönsku deildinni. Liðin tvö eru í fyrsta og öðru sæti deildarinnar. Lyon er í fyrsta sætinu á markatölu en liðið hefur náð í fjórtán stig og skorað 13 mörk gegn fimm. Paris Saint-Germain er í öðru sæti með markatöluna 14-9. Paris FC, Lille og Mónakó eru öll líka með fjórtán stig en lakari markatölu. PSG's clash with Lyon has been rescheduled to Monday following an order from the Paris Police Prefecture amid ongoing civil unrest. https://t.co/daX4pPkB0j— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 23, 2026 Franski boltinn Mótmælaalda í Evrópu 2026 Frakkland Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Uppgjörið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Sóknarbolti á föstudagskvöldi Körfubolti Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Nottingham Forest endaði taphrinuna Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Mark dæmt af Ronaldo og mark tekið af honum líka Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Matthías í stað Viktors við hlið Sölva Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Caroline tekur við af Donna með EM-landsliðið Er staða Alexander-Arnold innan liðsins að versna? „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla KSÍ fær 300 milljónir komist stelpurnar okkar á HM FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan Orri Steinn skoraði í Evrópudeildinni „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Sjá meira