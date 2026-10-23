„Þetta er bara ólýsanlegt” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 23. október 2026 21:36 Elísa Viðarsdóttir fagnar Íslandsmeistaratitlinum með liðsfélögum sínum í kvöld. Vísir/Guðmundur Elísa Viðarsdóttir lauk knattspyrnuferlinum sem Íslandsmeistari eftir sex marka sigur Breiðabliks gegn tveimur á FH í lokaumferð Bestu deildar kvenna. Hún lék sitt fyrsta og eina tímabil með Blikum í sumar og var tilfinningarík eftir lokaleikinn. „Mér líður alveg ótrúlega vel. Ég er auðvitað búin að fara í gegnum allar tilfinningarnar,“ sagði Elísa eftir leik. Ákvörðunin um að leggja skóna á hilluna hafði ekki verið auðveld en hún var sannfærð um að tíminn væri réttur. Félagaskiptin í Breiðablik höfðu jafnframt gefið henni tækifæri til að ljúka ferlinum eins og hún sjálf vildi. „Líka þetta skref fyrir mig að koma hingað og öðlast svolítið nýtt líf og fá að enda þetta algjörlega á mínum forsendum með skjöldinn í höndunum. Þetta er bara ólýsanlegt.“ Elísa kom til Breiðabliks frá Val fyrir tímabilið. Hún sagði það hafa verið erfiðustu ákvörðun ferilsins að breyta til og um tíma hefði verið óvíst hvort hún héldi áfram í fótbolta eftir að viðræður við Val gengu ekki upp. „Þannig að svo kemur einhvern veginn bara Breiðablik upp í hendurnar og á hárréttum tímapunkti held ég og ég fann það alltaf að ég var ekkert alveg tilbúin að kveðja.“ Þrátt fyrir að hafa ákveðið að hætta var ánægjan af fótboltanum enn til staðar. Elísa sagði engu skipta á hvaða árstíma æfingarnar væru, henni þætti alltaf jafn gaman að mæta. „Mér finnst ógeðslega gaman að ganga inn í allar baráttur með þessum stelpum og fá að leggja mitt á vogarskálarnar og er þetta það sem ég mun sakna.“ Næstu skref voru óráðin en hún var með nokkrar hugmyndir. Vinkonur hennar höfðu meðal annars snúið sér að golfi og CrossFit eftir að fótboltaferlinum lauk. „Ég mun elta þær í einhverju skemmtilegu.“ Spurð hvort hún myndi feta í fótspor systur sinnar, Margrétar Láru Viðarsdóttur, og taka þátt í Ironman útilokaði Elísa ekkert. „Það hefði verið erfitt að toppa það en það er aldrei að vita hvað maður tekur sér fyrir hendur.“ Breiðablik Besta deild kvenna Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Leik lokið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Miklu sterkari í lokin Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Líf tilnefnd til tvennra verðlauna Matthías hættur hjá Val Svona missti Aron markið sögulega Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu FH-ingar biðla til bareigenda, presta og trúarleiðtoga Sjá meira