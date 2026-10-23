Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. október 2026 23:18 Stuðningsmaður Borussia Dortmund sést hér taka af sér sjálfu á leik Borussia Dortmund og Real Madrid í Meistaradeildinni. Getty/Matthew Ashton Þýska knattspyrnufélagið Borussia Dortmund fer nýjar leiðir til að tryggja það að stuðningsmenn félagsins einbeiti sér að því að styðja á bak við liðið í stað þess að hanga í símunum sínum á leikjum. Forráðamenn Dortmund ætla að verðlauna þá stuðningsmenn sem nota ekki snjallsímana sína meðan á leikjum liðsins á Signal Iduna Park stendur. Þýska félagið kynnti nýja „aðdáendastillingu“ (Fan Mode) í opinberu smáforriti sínu, þar sem stuðningsmenn fá stig fyrir hverja mínútu sem líður án þess að þeir taki símann sinn úr lás. Þeir stuðningsmenn sem safna flestum stigum geta unnið áritaðar keppnistreyjur leikmanna og gjafabréf. Framtakið kemur í kjölfar rannsóknar í Þýskalandi sem leiddi í ljós að 63 prósent stuðningsmanna nota símann sinn reglulega á meðan á leikjum stendur. 🚨 Borussia Dortmund are giving supporters an incentive to keep their phones in their pockets during matches. 📲 A new “Fan Mode” in the club’s official app awards points for every minute fans leave their phones locked, with signed shirts and shopping vouchers up for grabs for those topping the rankings. The move follows research showing 63% of fans regularly check their phones during games.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 23, 2026 „Þegar Borussia Dortmund tekur á móti Eintracht Frankfurt á laugardaginn (24. október) verða enn á ný yfir 81.000 áhorfendur á Signal Iduna Park. Á pöllunum snýst athyglin ekki aðeins um mörk, tæklingar og söngva. Þar vaknar einnig spurning sem æ oftar ber á góma: Hversu mikil snjallsímanotkun bætir í raun upplifunina á vellinum?“ segir í frétt á miðlum Borussia Dortmund. „Umræðan leiðir líka í ljós að sífellt fleiri stuðningsmenn eru orðnir þreyttir á sjálfum, streymi og samfélagsmiðlum á pöllunum. Fyrir heimaleikinn gegn Frankfurt kynna Borussia Dortmund og Vodafone því nýja „Fan Mode“-stillingu í BVB-appinu. Þessi eiginleiki verðlaunar stuðningsmenn sem stilla snjallsímann sinn á „Fan Mode“ á heimaleikjum og hafa hann læstan á meðan boltinn er í leik,“ segir í umræddri frétt á miðlum Dortmund. Þar kemur enn fremur fram að „Fan Mode“ verði í boði á öllum heimaleikjum. Það virkar svipað og flugstilling, sem margir þekkja nú þegar úr daglegu lífi. Með einni snertingu geta stuðningsmenn aftengt sig og sökkt sér algjörlega í leikinn. Þýski boltinn Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Uppgjörið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Sóknarbolti á föstudagskvöldi Körfubolti Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Nottingham Forest endaði taphrinuna Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Mark dæmt af Ronaldo og mark tekið af honum líka Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Matthías í stað Viktors við hlið Sölva Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Caroline tekur við af Donna með EM-landsliðið Er staða Alexander-Arnold innan liðsins að versna? „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla KSÍ fær 300 milljónir komist stelpurnar okkar á HM FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan Orri Steinn skoraði í Evrópudeildinni „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Sjá meira