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laugardagur 24. október 2026
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Kauphöllin
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Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
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Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Hvað er að frétta?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Tíska og hönnun
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Fótbolti - Besta deild karla
FH
Þór
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
KA
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
KR
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
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Enski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Þór
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
KA
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
KR
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
Valur
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
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