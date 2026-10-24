KR-ingar kláruðu ótrúlegt markatímabil sitt í dag með því að brjóta níutíu marka múrinn í 8-3 sigri á Breiðabliki í Vesturbænum í lokumferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk og bætti með því markametið þar sem hann endar mótið með 22 mörk . KR-liðið endar tímabilið með 93 mörk í 27 leikjum. KR-ingurinn Sigurður Breki Kárason átti ótrúlegan leik, skoraði tvö mörk, gaf fjórar stoðsendingar og skoraði sjálfsmark.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.