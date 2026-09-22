Innlent

Maðurinn er fundinn

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
lögregla

Lögrelgan á höfuðborgarsvæðinu hefur haft uppi á manninum sem hún óskaði eftir að ná tali af.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið