Nóbelsnefnd Karólínsku stofnunarinnar í Svíþjóð mun tilkynna innan skamms hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði.
Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundurinn fer fram í Stokkhólmi og hefst klukkan 9:45 að íslenskum tíma.
Susumu Kitagawa, Richard Robson og Omar M. Yaghi hlutu Nóbelsverðlaunin í efnafræði árið 2025 fyrir þróun málmlífrænna grinda. Svokallaðar málmlífrænar grindur eru vænlegur flokkur efna í misleitum hvötunarferlum vegna einstakra eiginleika þeirra. Hægt er að hanna slíkar grindur til að binda koltvíoxíð sem gæti reynst mikilvægt í baráttunni við loftslagsvána.
Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026
Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræðiÞriðjudagur 6. október: EðlisfræðiMiðvikudagur 7. október: EfnafræðiFimmtudagur 8. október: BókmenntirFöstudagur 9. október: Friðarverðlaun NóbelsMánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar