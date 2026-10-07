Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. október 2026 12:21 Íbúar vilja ekki hafa hermennina á eynni. EPA Bandarískir hermenn sem eru á japönsku eyjunni Okinawa hafa verið settir í útgöngubann eftir að einn þeirra var sakaður um að hafa myrt og rænt konu á eyjunni. Devin Jacob Ballard, tuttugu ára liðþjálfi í bandaríska hernum, er grunaður um að hafa orðið Önna Yagi, 39 ára japanskri konu, að bana á hóteli í borginni Naha. Hann er einnig grunaður um að hafa tekið veski og bakpoka Yagi eftir morðið. Ballard neitar sök samkvæmt umfjöllun Reuters. Hún er talin hafa látist af köfnun. Starfsfólk hótelsins fann Yagi meðvitundarlausa í herbergi sínu snemma á laugardagsmorgun eftir að hún hafði ekki skráð sig út af hótelinu. Um tvö hundruð lögreglumenn komu að leit að manninum þar sem mynd náðist af honum úr öryggismyndavél hótelsins. Vegna þessa hafa allir hermennirnir verið settir í mánaðarlangt útgöngubann auk þess sem þeir mega ekki neyta áfengis. Þeim verður skylt að gangast undir sérstaka agaþjálfun. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, sagði morðið „hrottalegt og svívirðilegt“. Hún sjálf hafi haft samband við fulltrúa Bandaríkjanna og krafist sérstakra ráðstafana til að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Í Japan er stærsta herlið Bandaríkjanna utan heimalands þeirra og eru um átján þúsund hermenn á Okinawa-eyjunni. Bandaríkin voru með yfirráð yfir eyjunni frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar til ársins 1972. Fyrir var töluverð óánægja með viðveru bandaríska hersins á eyjunni sem er nærri Taívan og Kína og er þetta nýjasta málið í röð atvika. Auk mála sem varða hávaða og flugslys hefur framferði hermannanna einnig verið gagnrýnt. Árið 1995 nauðguðu þrír hermenn tólf ára gamalli stúlku og leituðu íbúar út á götu til að mótmæla veru þeirra á eynni. Stjórnvöld Japans og Bandaríkjanna telja viðveru hermannanna á eyjunni vera lykilatriði til að fæla Kína frá hugsanlegri árás. Eyjan er í um hundrað kílómetra fjarlægð frá Taívan. Japan Bandaríkin Hernaður Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Erlent Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Erlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Fleiri fréttir Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Sjá meira