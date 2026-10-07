SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Agnar Már Másson skrifar 7. október 2026 15:53 Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, verður þó eftir á Íslandi eins lengi og nauðsyn krefst, að sögn talsmanns SA. Vísir/Anton Brink Hluti starfsmanna Samtaka atvinnulífsins heldur á morgun í árshátíðarferð til eyjunnar Hvar við strendur Króatíu, sama dag og frestur til þess að slíta kjarasamningum rennur út. Sigtryggur Magnason, forstöðumaður miðlunarsviðs SA, staðfestir við Vísi að árshátíðarferðin á Hvar hefjist á morgun og standi yfir til mánudags en mbl.is greindi fyrst frá. Hann telur þó að þetta muni ekki hafa áhrif á kjaraviðræður sem standa yfir. „Nei, nei, það verður allt fullmannað í þeim,“ svarar Sigtryggur. Hann segir að þeir sem komi að kjaraviðræðum, þar á meðal framkvæmdastjórinn Bjarni Benediktsson, muni vera hér á Íslandi eins lengi og þörf verði á. Af starfsmannasíðu SA má ráða að tæplega þrjátíu manns vinni hjá samtökunum. Klukkan tifar í kjaradeilu milli SA annars vegar og VR, LÍV og fagfélaganna hins vegar, þar sem á morgun rennur út frestur til þess að slíta kjarasamningunum sem samið var um vorið 2024. Engar viðræður eiga sér nú stað á milli aðila og segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, sagði við Vísi í dag að staðan í viðræðum væri grafalvarlega og litu út fyrir að vera á leið inn í blindgötu. Framkvæmdastjóri SA sagði stál í stál eins og sakir standa. SA hafa gefið út að samtökin vilji að núgildandi samningar haldi þrátt fyrir að þeir séu krefjandi fyrir atvinnulífið þar sem vextir séu háir og verðbólga hafi ekki hjaðnað í samræmi við vonir. Vinnumarkaður Stéttarfélög Kjaramál Verðlag Efnahagsmál Króatía Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Fleiri fréttir Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Sjá meira