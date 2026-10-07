Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Kjartan Kjartansson skrifar 7. október 2026 10:35 Carles Puigdemont var forseti katalónsku héraðsstjórnarinnar þegar hún hélt ólöglega atkvæðagreiðslu og reyndi að lýsa yfir sjálfstæði árið 2017. Hann flúði til Belgíu á meðan félagar hans voru margir sóttir til saka. Vísir/EPA Hæstiréttur Spánar aflétti í gær handtökuskipun á hendur Carles Puigdemont, fyrrverandi forseta héraðsstjórnar Katalóníu. Hann gæti því snúið aftur úr tæplega níu ára langri sjálfskipaðri útlegð frá því að hann stóð fyrir ólöglegri atkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníu. Dómari dró handtökuskipunina til baka tímabundið á meðan hann tekur afstöðu til þess hvort að Puigdemont eigi að hljóta sakaruppgjöf á grundvelli fordæmis sem var sett í máli annars katalónsks ráðherra árið 2024. Puigdemont flúði til Belgíu eftir atkvæðagreiðsluna sem héraðsstjórn Katalóníu, sem hann var í forsæti fyrir, hélt árið 2017 um að skilja sjálfstjórnarhéraðið frá Spáni í trássi við vilja landsstjórnarinnar og niðurstöðu stjórnlagadómstóls Spánar. Hann komst hjá því að vera framseldur til Spánar í krafti stöðu sinnar sem Evrópuþingmaður. Fjöldi annarra katalónskra stjórnmálamanna sem stóðu að atkvæðagreiðslunni hlutu fangelsisdóma. Spænska þingið samþykkti naumlega að veita þeim sakaruppgjöf árið 2024. Það gerði þingið að tillögu minnihlutastjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra sem þurfti að reiða sig á stuðning Junts, stjórnmálaflokks Puigdemont, til þess að verja stjórn sína falli. Greiddu atkvæði gegn stóru máli ríkisstjórnarinnar Puigdemont lýsir ákvörðun spænska dómarans nú sem ósigri spænska ríkisins. Hún væri þó ekki lausn á ágreiningi spænsku landsstjórnarinnar og katalónsku héraðsstjórnarinnar. Sánchez forsætisráðherra boðaði til skyndikosninga í kjölfar þess að þingmenn Junts greiddu atkvæði gegn húsnæðisfrumvarpi ríkisstjórnarinnar ásamt stjórnarandstöðunni í síðustu viku. Mikil mótmæli hafa geisað á Spáni vegna húsnæðiskreppu þar. Þingkosningarnar fara fram 29. nóvember og segir evrópska blaðið Politico að endurkoma Puigdemont til Spánar gæti orðið að stóru kosningamáli. Sjálfstæðisbarátta Katalóníu Spánn Erlend sakamál Tengdar fréttir Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum. 5. október 2026 07:28 Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Mörg þúsund manns fylla götur og torg á Spáni í dag til að mótmæla ástandinu á húsnæðismarkaðnum þar í landi. Skipulögðu mótmælin fara fram í meira en 50 borgum en þar á meðal er Madrid, Valencia og Barcelona. 3. október 2026 15:52 Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Erlent Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Erlent Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Erlent Greinir skýran vilja til meira samstarfs Innlent Fleiri fréttir Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Sjá meira