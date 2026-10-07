Að minnsta kosti nítján manns féllu, þar á meðal fjögur börn, í stórfelldum flugskeyta- og drónaárásum Rússa á Kænugarð og fleiri úkraínskar borgir í nótt. Úkraínsk stjórnvöld höfðu njósnir af meiriháttar árásum á afmælisdegi Vladímírs Pútín Rússlandsforseta.
Auk þeirra látnu eru að minnsta kosti sextíu aðrir sárir eftir árásir næturinnar, að sögn úkraínskra yfirvalda.
Börnin fjögur voru á meðal þrettán manns sem létust þegar rússnesk árás grandaði íbúðablokk í Pryluky í Tsjernihiv-héraði í norðanverðu landinu. Fimmtíu manns særðust þar til viðbótar. Mannfall varð einnig í þremur öðrum borgum, þar á meðal Kænugarði.
„Þetta er nákvæmlega það sem óvinurinn reiðir sig á. Að við séum hrædd við að sofna, við að sleppa börnunum okkar úr augsýn. Að skipuleggja eitthvað. Þannig að allir hugsi að næst geti þetta orðið heimilisfangið mitt,“ sagði Vitalii Diakivnych, yfirmaður úkraínska herliðsins í Poltava-héraði þar sem tveir fórust og sjö særðust.
Rússneska varnarmálaráðuneytið heldur því fram að árásirnar hafi beinst að verskmiðjum sem framleiða og geyma skotflaugar og dróna í Úkraínu. Einnig hafi verið ráðist á höfn og slipp í Odesa auk skipa sem flyttu farm fyrir úkraínska herinn.
Úkraínsk stjórnvöld sögðust í gær hafa njósnir um að Rússar áformuðu sérstaklega harðar árásir. Þær voru gerðar á 74. afmælisdegi Pútíns Rússlandsforseta.
Þrátt fyrir að hafa vitneskju um að eitthvað stórt væri í vændum gátu Úkraínumenn ekki varist árásum Rússa að fullu. Þeir hafa ekki átt nægileg svör við skotflaugum Rússa og nýjum þotuknúnum drónum. Til þess skortir þá skotfæri í bandarísk Patriot-loftvarnarkerfi. Bandaríkjamenn hafa gengið langt á sínar birgðir með hernaði sínum gegn Íran á þessu ári.