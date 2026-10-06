Erlent

Fær Nóbelinn fyrir að fanga fis­eindir í suður­skautsís

Kjartan Kjartansson skrifar
Nóbelsverðlaunapeningur.
Nóbelsverðlaunapeningur. AP/Angela Weiss

Belginn Francis Halzen hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði í dag fyrir framlag sitt til rannsókna á svonefndum háorkufiseindum með uppruna í fjarlægum vetrarbrautum. Hann átti frumkvæði að því að nota ís á Suðurskautslandinu til þess að greina fiseindirnar.

Halzen er fæddur í Belgíu árið 1944 og er prófessor í öreindaeðlisfræði við Háskólann í Wisconsin í Bandaríkjunum. Hann hefur leitt svokallaða IceCube Neutrino Observatory, rannsóknarstöð sem er grafin um tvo kílómetra niður í ísinn á Suðurskautslandinu.

Fiseindir eru út um allt en þær gagnverka takmarkað við efni. Þannig ferðast þær í gegnum líkama manna og jörðina sjálfa án þess að menn verði nokkurs vísari. Einstaka sinnum gerist það að þær gagnverka við kjarna frumeinda.

Halzen fékk þá hugdettu að nota ísinn til þess að greina þessar fágætu árekstra háorkufiseinda við frumeindir á níunda áratug síðustu aldar. Hægt væri að greina blossa frá þessum árekstrum í gegnsæjum ísnum sem væri auk þess laus við ýmis konar truflanir.

Vegna þess hversu fágætar háorkufiseindir eru þarf gríðarlegt magn íss til þess að greina þær. Athuganastöðin á Suðurskautslandinu spannar heilan rúmkílómetra af ís.

Nóbelsnefndin segir að athuganirnar á Suðurskautslandinu hafi opnað dyrnar að fjarlægum vetrarbrautum og veitt innsýn í eðli sprengistirna.

Halzen sagðist hafa efast um að hugmynd hans ætti eftir að ganga upp. Hann hefði þó haft heppnina með sér að hafa náð að gera hana að veruleika.

Fréttin verður uppfærð.

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