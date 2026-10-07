Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Birgir Olgeirsson skrifar 7. október 2026 15:26 Ragnar Þór Ingólfsson, efst til vinstri, kallaði ummæli Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra um leigubremsuna „fullkomlega óábyrg“. Ummælin féllu í grýttan jarðveg á þingi en á meðal þeirra sem blönduðu sér í umræðuna voru Sigurjón Þórðarson, Stefán Vagn Stefánsson, Sigríður Á. Andersen, Jens Garðar Helgason, Dagur B. Eggertsson og Guðlaugur Þór Þórðarson. Vísir Ummæli Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra um leigubremsu ríkisstjórnarinnar eru „fullkomlega óábyrg“, að mati Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Hann spurði á Alþingi í dag hvort seðlabankastjóri teldi stjórnvöld á Norðurlöndum ekki kunna grundvallarhagfræði og líkti stýrivöxtum við verðstýringu. Ragnar tók til máls eftir að þingmenn stjórnarandstöðunnar höfðu óskað eftir að umræðu um leigubremsufrumvarp hans yrði frestað. Vísað var til skorts á samráði við undirbúning málsins og ummæla Ásgeirs á blaðamannafundi í morgun um að leigubremsan væri „augljóslega mjög heimskuleg“. Orðaskiptin fóru fram undir liðnum fundarstjórn forseta, áður en framhald fyrstu umræðu um frumvarpið hófst. Vildi fresta umræðunni eftir orð Ásgeirs Sigríður Á. Andersen, þingmaður Miðflokksins, óskaði eftir að umræðunni yrði frestað svo þingmenn gætu kynnt sér málið betur. Hún gagnrýndi skort á samráði og sagði umræðuna verða grunna og jafnvel skakka þegar þingmenn fengju ekki innsýn í undirbúning frumvarps sem varðaði bæði marga einstaklinga og efnahagslífið. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson tóku undir frestunarkröfuna. Guðlaugur gagnrýndi stjórnarmeirihlutann fyrir að hlusta ekki á ráðleggingar seðlabankastjóra og annarra sérfræðinga. RÚV þrengi að einkareknum fjölmiðlum með ókeypis fréttavef, hlaðvörpum og starfsemi á samfélagsmiðlum, segir Sigríður Andersen. Hún telur fjölmiðla í lýðræðisríkjum hvorki eiga að vera rekna né styrkta af ríkinu.Anton Brink Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, hafnaði því að fresta umræðunni og vísaði til fyrri ummæla Ásgeirs. „Ég held að það sé engin ástæða til þess að fresta þessu máli og láta hér yfirlýsingagleði ágæts kunningja míns trufla okkur. Hann hefur nú áður verið með hinar og þessar yfirlýsingar, svo sem um tásumyndir og að ungmenni eigi að búa lengur heima hjá sér.“ Sigurjón sagði frumvarpið færa reglur á íslenskum leigumarkaði nær því sem tíðkaðist á hinum Norðurlöndunum. Hann vænti þess að Ásgeir myndi gefa frá sér jákvæðari yfirlýsingu þegar hann hefði kynnt sér málið betur. Spyr hvort Norðurlönd kunni ekki hagfræði Ragnar Þór tók næstur undir þann málflutning að með frumvarpinu væri verið að færa réttarvernd leigjenda nær því sem tíðkaðist á Norðurlöndunum. Ummæli seðlabankastjóra væru að hans mati fullkomlega óábyrg. „Og er seðlabankastjóri að segja með sínum yfirlýsingum að stjórnvöld, til dæmis á Norðurlöndunum, Svíþjóð, Finnlandi, Skandinavíu, kunni ekki grundvallarhagfræði? Er það það sem seðlabankastjóri er að segja, raunverulega?“ Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, kallaði ummæli seðlabankastjóra um leigubremsuna „fullkomlega óábyrg“.Vísir/Anton Brink Ragnar spurði jafnframt hvernig andstaða Ásgeirs við verðstýringu samrýmdist vaxtastefnu Seðlabankans. „Er seðlabankastjóri að tala um að vera á móti verðstýringum? Hvað segir það um stýrivaxtahækkanir og stýrivexti almennt sem eru ekkert annað en verðstýring á því sem kostar að fá peninga lánaða?“ Hann sagðist hvorki skilja yfirlýsingarnar né mótþróann. „Ég skil það hjá stjórnarandstöðunni sem er á móti öllu sem við reynum að gera til þess að bæta stöðu þeirra sem höllum fæti standa í okkar samfélagi, öllu, einu og öllu.“ Ragnar hvatti þingmenn til að halda málinu áfram. „Þannig að ég hvet ykkur til þess að endurhugsa þetta og keyra þetta mál áfram og klára það.“ Dagur vill skoða langtímaáhrifin Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, vildi ljúka fyrstu umræðu og senda málið til nefndar. Hann sagði leigubremsu geta haft óæskileg áhrif til lengdar ef hún væri ekki tímabundin, en taldi hana við núverandi aðstæður geta gagnast leigumarkaðnum og baráttunni við verðbólgu. Dagur B. Eggertsson taldi leigubremsu geta gagnast við núverandi aðstæður en varaði við óæskilegum langtímaáhrifum ef hún væri ekki tímabundin.Vísir/Anton Brink Í frumvarpinu er lagt til að reglubundnar hækkanir húsaleigu á samningstíma verði takmarkaðar við hækkun vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og að minnst tólf mánuðir líði á milli þeirra. Í greinargerðinni er ákvörðunin um að birta frumvarpið ekki í samráðsgátt skýrð með því að slík birting gæti hvatt til leiguverðshækkana áður en breytingarnar tækju gildi. Segir samanburðinn galinn Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, mótmælti fullyrðingu Ragnars um að stjórnarandstaðan væri á móti öllu sem ríkisstjórnin reyndi að gera til að bæta stöðu þeirra sem höllum fæti stæðu. „Það er náttúrulega með ólíkindum að koma hér upp og halda því fram hér í þessum ræðustól Alþingis að stjórnarandstaðan sé á móti öllu sem er að gera til þess að bæta hag og kjör almennings í landinu, öllu, ekki einhverju, öllu.“ Stefán Vagn Stefánsson kallaði samanburð Ragnars Þórs á stýrivöxtum og leigubremsu galinn.Vísir/Anton Brink Stefán sagði fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar leggja gríðarlegar byrðar og álögur á tekjulægsta fólkið. Stjórnarandstaðan hefði bent á það en ekki væri hlustað. „Er hlustað á seðlabankastjóra? Nei.“ Hann gagnrýndi jafnframt samanburð Ragnars á stýrivöxtum og leigubremsunni og sagði það vera „galið, virðulegur forseti, galið“ að leggja þetta að jöfnu. Segir ríkisstjórnina ekki hlusta á neinn Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagðist ekki hafa ætlað að taka þátt í umræðunni en ekki getað orða bundist eftir að Ragnar kallaði ummæli seðlabankastjóra óábyrg. Hann vísaði til ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra á ársfundi Seðlabankans 10. apríl 2025. Sigurður Örn Hilmarsson gagnrýndi viðbrögð Ragnars Þórs við orðum seðlabankastjóra og sagði ríkisstjórnina ekki hlusta á sérfræðinga.Vísir Að sögn Sigurðar hafði hún þar sagt efnislega að þegar ríkið gerði minna til að kveða niður verðbólgu þyrfti Seðlabankinn að gera meira. „Og núna sitjum við í súpunni með ríkisstjórn sem hlustar ekki á neinn. Sök sé að hún hlustar ekki á okkur í stjórnarandstöðunni en hún hlustar ekki á fjármálaráð, hún hlustar ekki á sérfræðinga fjármálaráðuneytisins og núna eru ummæli Seðlabankans dæmd óábyrg af hæstvirtum ráðherra.“ Seðlabankinn Alþingi Leigumarkaður Húsnæðismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Fleiri fréttir Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Sjá meira